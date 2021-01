Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: Vlhova in testa, Sofia Goggia terza! L’azzurra guida in discesa (Di sabato 23 gennaio 2021) Petra Vlhova si conferma saldamente in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino dopo la seconda discesa libera di Crans Montana. La slovacca si issa a quota 861 punti e ora ha 120 lunghezze di vantaggio sulla svizzera Michelle Gisin, compiendo un ulteriore passo verso la conquista della Sfera di Cristallo. Sofia Goggia è incontenibile nella velocità pura, infila la quarta vittoria consecutiva in discesa e sale al terzo posto in Classifica generale con 654 punti, sopravanzando così Marta Bassino e la statunitense Mikaela Shiffin. La bergamasca è sempre più al comando della graduatoria di specialità, con 195 punti di vantaggio sulla statunitense Breezy ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Petrasi conferma saldamente inallagenerale delladeldi scidopo la secondalibera di Crans Montana. La slovacca si issa a quota 861 punti e ora ha 120 lunghezze di vantaggio sulla svizzera Michelle Gisin, compiendo un ulteriore passo verso la conquista della Sfera di Cristallo.è incontenibile nella velocità pura, infila la quarta vittoria consecutiva ine sale al terzo posto ingenerale con 654 punti, sopravanzando così Marta Bassino e la statunitense Mikaela Shiffin. La bergamasca è sempre più al comando della graduatoria di specialità, con 195 punti di vantaggio sulla statunitense Breezy ...

