Bimba morta soffocata a Palermo, challenge e TikTok: facciamo chiarezza (Di sabato 23 gennaio 2021) La scomparsa della bambina di Palermo , morta soffocata a 10 anni, ha riacceso il dibattito sulle challenge sui social, in particolare su TikTok, e sull'uso del web da parte dei più piccoli. Per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021) La scomparsa della bambina dia 10 anni, ha riacceso il dibattito sullesui social, in particolare su, e sull'uso del web da parte dei più piccoli. Per ...

Agenzia_Ansa : Bimba morta a Palermo per la sfida social, il Garante blocca #TikTok #ANSA - mante : Comepurtroppo avviene spesso in questi casi nella terribile vicenda della bimba morta a Palermo ieri praticamente t… - fanpage : Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto pochi minuti fa il blocco immediato per TikTok 'dell’us… - AibiNews : Tik Tok e bimba morta per un’assurda competizione. AGGIORNAMENTO: il Garante della Privacy dispone il blocco del so… - nicolettagrima2 : Il padre della bimba morta per un “gioco” su #TikTok : “mi fidavo di lei , perché controllarla ? “Forse perché sei… -