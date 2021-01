Amadeus | confessione privatissima | «Non sono proprio capace | è un dramma»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 23 gennaio 2021) Su “Tv Sorrisi e Canzoni” l’intervista ad, che si appresta a condurre il Festival di Sanremo 2021. “Giornata frullatore” quella del presentatore, che sta vivendo una stagione d’oro: «strafelice perché io nella vita non do nulla per scontato. Avverto questo affetto della gente, me ne accorgo quandoin giro e mi dicono: “Di persona seicome ti vediamo in tv”». Portare avanti gli impegni ogni giorno non è facile e lo ha spiegato lui stesso. leggi anche l’articolo —> Sanremo 2021, svelata la seconda co-conduttrice,: «Spigliata, con caratura già internazionale»: «Non, è un» Da che conduce “I ...