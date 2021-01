Variante Covid, il Portogallo interrompe tutti i voli dal Regno Unito (Di venerdì 22 gennaio 2021) Variante Covid, dura stretta del Portogallo nei confronti dei voli dal Regno Unito. Ecco quanto annunciato dal governo in questi minuti. Covid-19, nuova stretta in Portogallo. Come ha infatti annunciato il governo lusitano, a partire da domani saranno interrotti tutti i voli da e per la Gran Bretagna in virtù della nuova Variante. Le uniche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021), dura stretta delnei confronti deidal. Ecco quanto annunciato dal governo in questi minuti.-19, nuova stretta in. Come ha infatti annunciato il governo lusitano, a partire da domani saranno interrottida e per la Gran Bretagna in virtù della nuova. Le uniche L'articolo proviene da Inews.it.

