Uomini e Donne, “ho dei video intimi che ti riguardano”: Aurora Tropea va su tutte le furie e lascia lo studio in lacrime (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Ho dei video intimi che ti riguardano”. Colpo di scena a “Uomini e Donne”. Una dama del trono Over, Aurora Tropea, ha lasciato lo studio del programma in lacrime: è successo durante le registrazioni del 20 gennaio, che vedremo nelle prossime settimane. Tutta colpa di Giancarlo, uno dei “corteggiatori” attempati della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Secondo le indiscrezioni, l’uomo avrebbe raccontato di essere entrato in possesso di alcuni video intimi (e persino compromettenti) della “dama”. Quest’ultima, incredula ed allibita, ha assicurato che non esistono dei video del genere su di lei. Quella di Giancarlo, secondo lei, è una menzogna. Tuttavia, l’uomo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Ho deiche ti”. Colpo di scena a “”. Una dama del trono Over,, hato lodel programma in: è successo durante le registrazioni del 20 gennaio, che vedremo nelle prossime settimane. Tutta colpa di Giancarlo, uno dei “corteggiatori” attempati della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Secondo le indiscrezioni, l’uomo avrebbe raccontato di essere entrato in possesso di alcuni(e persino compromettenti) della “dama”. Quest’ultima, incredula ed allibita, ha assicurato che non esistono deidel genere su di lei. Quella di Giancarlo, secondo lei, è una menzogna. Tuttavia, l’uomo ...

