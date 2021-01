‘Uomini e Donne’, Chiara Rabbi si confessa a pochi giorni dalla fine del trono di Davide Donadei: “Non credo sarò la sua scelta perché…” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sembra mancare ormai davvero poco alla scelta di Davide Donadei: l’epilogo del trono del giovane pugliese non è facile da prevedere, vista la grande indecisione di cui è preda il tronista, coinvolto sia da Beatrice Buonocore che da Chiara Rabbi. Rimasto con soltanto queste due corteggiatrici già da diversi mesi, Davide, nella puntata di Uomini e Donne andata in onda un paio di giorni fa, ha raccontato di essere stato davvero sul punto di scegliere ma di aver cambiato idea dopo aver rivisto entrambe le corteggiatrici in esterna, gettando le dirette interessate nello sconforto. A raccontare a Uomini e Donne Magazine le sue emozioni su una probabile scelta, oggi, è Chiara, che svela di non essersi mai sentita la ... Leggi su isaechia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sembra mancare ormai davvero poco alladi: l’epilogo deldel giovane pugliese non è facile da prevedere, vista la grande indecisione di cui è preda il tronista, coinvolto sia da Beatrice Buonocore che da. Rimasto con soltanto queste due corteggiatrici già da diversi mesi,, nella puntata di Uomini e Donne andata in onda un paio difa, ha raccontato di essere stato davvero sul punto di scegliere ma di aver cambiato idea dopo aver rivisto entrambe le corteggiatrici in esterna, gettando le dirette interessate nello sconforto. A raccontare a Uomini e Donne Magazine le sue emozioni su una probabile, oggi, è, che svela di non essersi mai sentita la ...

