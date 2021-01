Tuttosport | Osimhen | anche se positivo | potrebbe tornare ad allenarsi da solo a Castelvolturno dopo 21 giorni

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Napoli è in attesa del rientro in squadra di Victor. È un dato che nelle ultime gare la squadra abbia sofferto e per molti contal’assenza dell’attaccante che al momento è fermo a causa del covid e dell’infortunio alla spalla rimediato in Nazionale. Per la giornata di oggi è previsto l’ennesimo test per capire se il calciatori si sia finalmente negativizzato, ma, secondo quanto riporta, secosì non fosse, per le regole del Dpcm,addaE’ atteso con ansia il tampone al quale il nigeriano verrà sottoposto in giornata e, se risultasse finalmente negativo, sarà nuovamente riaggregato al gruppo. In realtà,se ...