Spadafora: “Stadi con pubblico? Difficile in questa stagione” (Di sabato 23 gennaio 2021) “Per questa stagione è complicato vedere gli Stadi con il pubblico. E’ vero che le norme del Dpcm sono fino al 5 marzo, ma poi dovremo pensare alle riaperture per lo sport di base. Pensare di avere un numero elevato di persone che vanno tutte in una stessa direzione, allo Stadio, è molto complicato”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a Titolo V. Nel corso della trasmissione, Spadafora si è soffermato a lungo sulla situazione politica e sulla crisi di governo: “E’ vero che nessuno vuole le elezioni, ma questa che è l’ultima strada sta diventando l’unica. Quando le cose si complicato è ovvio che alla fine, al di là della buona volontà, si rischia di andare dritti alle elezioni”, ha ammesso il ministro. “Per noi Conte è un ... Leggi su udine20 (Di sabato 23 gennaio 2021) “Perè complicato vedere glicon il. E’ vero che le norme del Dpcm sono fino al 5 marzo, ma poi dovremo pensare alle riaperture per lo sport di base. Pensare di avere un numero elevato di persone che vanno tutte in una stessa direzione, alloo, è molto complicato”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo, a Titolo V. Nel corso della trasmissione,si è soffermato a lungo sulla situazione politica e sulla crisi di governo: “E’ vero che nessuno vuole le elezioni, mache è l’ultima strada sta diventando l’unica. Quando le cose si complicato è ovvio che alla fine, al di là della buona volontà, si rischia di andare dritti alle elezioni”, ha ammesso il ministro. “Per noi Conte è un ...

BellomoAlexis : E noi che speravamo di vederla andare via prima della fine di questa stagione... - FcInterNewsit : Spadafora: 'Sarà difficile vedere gli stadi aperti prima della fine della stagione' - zazoomblog : Spadafora: «Escludo la riapertura degli stadi entro la fine della stagione» - #Spadafora: #«Escludo #riapertura… - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Spadafora: 'Credo sia difficile vedere riaperti gli stadi per questa stagione' - Domenico1oo777 : RT @mirkonicolino: #Spadafora: 'Mi dispiace ma per questa stagione sportiva credo che sarà difficile rivedere gli stadi con il pubblico. Pe… -