Sondaggi | il centrodestra in vantaggio di 7 punti sui partiti di governo

Leggi su tpi

(Di venerdì 22 gennaio 2021)politici elettorali oggi: indi 7suidiPOLITICI ELETTORALI – Ilora ha 7disuidi. Ad evidenziarlo è la Supermedia AGI/YouTrend della settimana, basata su 9pubblicati da 7 istituti diversi, all’indomani della crisi politica che ha scosso Palazzo Chigi. Ilo politico è particolarmente rilevante in un momento in cui la “caccia ai responsabili” del premier Conte sembra essere in stallo e lo scenario di possibili elezioni sembra più probabile., la Supermedia Agi/Youtrend in breve Fra i trend che emergono dalla Supermedia ...