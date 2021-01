Riforma dell’intelligence? Perché no Scrive il gen Tricarico

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Anche Giuseppe Conte non si è sottratto alla regola ormai consolidata in base alla quale i neofiti della politica non si rendano conto, all’atto dell’assunzione delle responsabilità di governo, dell’importanzacome supporto delle attività quotidiane, segnatamente quelle decisionali. L’ultimo esempio di tale inconsapevolezza è stato Mario Monti, anche lui tenace nel non delegare ad alcuno le attività di controllo sui Servizi, se non dopo il pasticcio dei Marò e dopo il rapimento e l’uccisione in Nigeria nel marzo 2012 di Franco Lamolinara, un tecnico italiano rapito e ucciso nel corso di un blitz delle teste di cuoio britanniche. Spiace pertanto, soprattutto a chi ha una percezione più strutturata dell’interesse e della sicurezza nazionali, dover ancora una volta constatare come solo una condizione di inevitabilità debba costringere l’attuale ...