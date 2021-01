Recovery Plan | al via confronto Governo-Sindacati

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Entra nel vivo iltrasulcon il Premier Conte che questa mattina ha incontrato i leader di Cgil, Cisl e Uil. Alla riunione, in videoconferenza, anche i ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, e del Lavoro, Nunzia Catalfo. Aprendo ilil Presidente del Consiglio si è così rivolto ai segretari generali delle tre confederazioni, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri: “Vi vedo con gran piacere” ringraziandoli per “il contributo dato al Paese in questi mesi difficili, rinunciando anche alla vostre legittime rivendicazioni”. “Abbiamo affinato la visione strategica delfund. Dobbiamo liberare il potenziale della crescita economica e rafforzare la coesione sociale“, ha quindi ...