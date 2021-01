Puntata Una Vita di martedì 26 gennaio 2021, Marcia implora perdono, ma Felipe è dubbioso (Di venerdì 22 gennaio 2021) Marcia, dopo essersi ripresa da quanto accaduto durante le nozze, decide di andare da Felipe per spiegare le sue ragioni in merito a Santiago. Ma, durante la Puntata di Una Vita di martedì 26 gennaio 2021, l’avvocato, nonostante lei implori perdono, non sembrerà molto accondiscendente. Per saperne di più, non vi resta che leggere le nostre anticipazioni. Una Vita anteprime Puntata, Marcia si presenta dinanzi a Felipe Dalle anticipazioni di Una Vita di martedì 26 gennaio 2021, sappiamo che tra Marcia e Felipe ci sarà una profonda crisi sin dal momento in cui Santiago irromperà in chiesa ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 22 gennaio 2021), dopo essersi ripresa da quanto accaduto durante le nozze, decide di andare daper spiegare le sue ragioni in merito a Santiago. Ma, durante ladi Unadi26, l’avvocato, nonostante lei implori, non sembrerà molto accondiscendente. Per saperne di più, non vi resta che leggere le nostre anticipazioni. Unaanteprimesi presenta dinanzi aDalle anticipazioni di Unadi26, sappiamo che traci sarà una profonda crisi sin dal momento in cui Santiago irromperà in chiesa ...

barbierichef : Ragazzi stasera torna #MasterChefIt con una puntata sensazionale. Siamo al giro di boa e si entra nel vivo! Oh ve… - FiorellaMannoia : È stata una serata indimenticabile. Grazie agli ospiti che mi hanno affiancato ed emozionato in questa puntata ?? A… - Radio3tweet : Abbiamo l'impressione che ci sia sempre stata, e probabilmente non sappiamo più immaginarci senza: in attesa di asc… - Sweet_Danger_ : RT @sottaeona: se i bangtan partecipassero a uomini e donne pt 4 le cose con giancarlo non vanno benissimo e nella prossima puntata potreb… - AgoCannella : @MikyS03 Avranno fatto una puntata di solo ospiti visto che all'inizio non c'è ne erano e poi hanno montato -