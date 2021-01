Perché la Russia non frena su Navalny (nonostante Nord Stream 2) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un dossier su cui Mosca non può rallentare Perché significherebbe perdere credibilità interna, una credibilità che si misura nella capacità di deterrenza nei confronti di rivali e opposizioni al sistema creato in due decenni da Vladimir Putin. Per questo la polizia russa ieri sera ha fermato alcuni collaboratori del leader dell’opposizione Alexiei Navalny. Secondo la testata online Meduza, a Mosca gli agenti hanno fermato la portavoce del dissidente, Kira Yarmish, e Gheorghi Alburov, che lavora per il dipartimento investigativo della Fondazione anticorruzione di Navalny. Ci sono stati fermi anche in altre zone della Russia: tra i fermati risultano infatti Anastasia Panchenko, coordinatrice degli attivisti di Navalny nella regione di Krasnodar, e un volontario dell’oppositore a Kaliningrad. La mossa ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un dossier su cui Mosca non può rallentaresignificherebbe perdere credibilità interna, una credibilità che si misura nella capacità di deterrenza nei confronti di rivali e opposizioni al sistema creato in due decenni da Vladimir Putin. Per questo la polizia russa ieri sera ha fermato alcuni collaboratori del leader dell’opposizione Alexiei. Secondo la testata online Meduza, a Mosca gli agenti hanno fermato la portavoce del dissidente, Kira Yarmish, e Gheorghi Alburov, che lavora per il dipartimento investigativo della Fondazione anticorruzione di. Ci sono stati fermi anche in altre zone della: tra i fermati risultano infatti Anastasia Panchenko, coordinatrice degli attivisti dinella regione di Krasnodar, e un volontario dell’oppositore a Kaliningrad. La mossa ...

