Perché il suono dell'acqua ci fa scappare la pipì? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vi è mai capitato di sentire il rumore dell'acqua e provare lo stimolo di correre in bagno? Il rumore dell'acqua e la pipì hanno un legame scientifico. Sentire il fruscio dell'acqua e avere bisogno di fare la pipì non è un caso, ma un riflesso condizionato, quando lo stimolo si innesca non possiamo fare altro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

