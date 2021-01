Mister Pioli: “Mario Mandzukic è in forma, domani può giocare” (Di venerdì 22 gennaio 2021) domani Sabato 23/01/2020 alle ore 18:00 si giocherà la sfida Milan-Atalanta, in concomitanza si giocherà anche Udinese-Inter. Se il Milan dovesse portare a casa almeno un punto verrà nominata Campione d’inverno. Mister Pioli per la sfida di domani convocherà i nuovi arrivati Tomori e Mandzukic. Milan-Atalanta: Probabili formazioni e dove vederla in TV Conferenza Mister Pioli, allenatore Milan La squadra dà la sensazione di conoscersi perfettamente ed è concentrata sull’avversario, questo è importante? “Essere consapevoli delle proprie qualità è molto importante, al di là delle nostre certezze abbiamo grande rispetto nei nostri avversari. L’Atalanta è forte, bisogna farle i complimenti, sono due anni che vanno in Champions, stanno facendo un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021)Sabato 23/01/2020 alle ore 18:00 si giocherà la sfida Milan-Atalanta, in concomitanza si giocherà anche Udinese-Inter. Se il Milan dovesse portare a casa almeno un punto verrà nominata Campione d’inverno.per la sfida diconvocherà i nuovi arrivati Tomori e. Milan-Atalanta: Probabilizioni e dove vederla in TV Conferenza, allenatore Milan La squadra dà la sensazione di conoscersi perfettamente ed è concentrata sull’avversario, questo è importante? “Essere consapevoli delle proprie qualità è molto importante, al di là delle nostre certezze abbiamo grande rispetto nei nostri avversari. L’Atalanta è forte, bisogna farle i complimenti, sono due anni che vanno in Champions, stanno facendo un ...

