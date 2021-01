Milan, Theo Hernandez calciatore del mese di dicembre AIC (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Theo Hernandez è stato nominato "calciatore del mese di dicembre AIC": il terzino rossonero premiato da Paolo Maldini Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS -è stato nominato "deldiAIC": il terzino rossonero premiato da Paolo Maldini Pianeta

AntoVitiello : #Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono… - PietroMazzara : AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina. Ulte… - DiMarzio : #Milan, l'esito dei tamponi per #TheoHernandez, #Rebic e #Krunic - PianetaMilan : #Milan, #TheoHernandez calciatore del mese di dicembre per @assocalciatori - ninoBertolino : RT @Paolo79397370: Per il vice Theo, stanno valutando giocatori da scouting precedentemente visionati e seguiti questa estate. Quindi al mo… -