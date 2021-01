Le bugie di Salvini sulla Lombardia in zona rossa per l’RT “sbagliato dal governo” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Matteo Salvini dà colpa al governo per le valutazioni sbagliate dell’indice Rt lombardo per il quale la Regione è in zona rossa. Scrive un Tweet e urla contro il governo. Salvo però scoprire che se errore c’è stato – come scritto da Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera – è stato commesso dai tecnici lombardi che avrebbero sbagliato a calcolare il valore che viene calcolato sui sintomatici che “sviluppano i sintomi a distanza di giorni dalla data in cui sono entrati in contatto con il virus”. Le bugie di Salvini sulla Lombradia in zona rossa per l’RT “sbagliato dal governo” Si legge però sui suoi social del leader della Lega: ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Matteodà colpa alper le valutazioni sbagliate dell’indice Rt lombardo per il quale la Regione è in. Scrive un Tweet e urla contro il. Salvo però scoprire che se errore c’è stato – come scritto da Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera – è stato commesso dai tecnici lombardi che avrebberoa calcolare il valore che viene calcolato sui sintomatici che “sviluppano i sintomi a distanza di giorni dalla data in cui sono entrati in contatto con il virus”. LediLombradia inperdal” Si legge però sui suoi social del leader della Lega: ...

Il leader della Lega ha attaccato l'esecutivo per aver sbagliato a far diventare la Lombardia zona rossa. Ma i dati li ha forniti la Lombardia di Fontana.

