Hong Kong: è di nuovo lockdown (Di venerdì 22 gennaio 2021) Hong Kong si sta preparando a recludere migliaia di residenti nel tentativo di contenere un peggioramento dell'epidemia di coronavirus, secondo quanto riportato venerdì dai media locali. Il blocco dovrebbe iniziare questo fine settimana e coinvolgere 150 edifici residenziali a Yau Tsim Mong, il cuore del distretto urbano di Kowloon, ha detto il South China Morning Post. Colpirà tra 4.000 e 9.000 residenti, coprendo un'area di prova obbligatoria in cui sono diffusi edifici vecchi e appartamenti popolati da famiglie a basso reddito. Venerdì è stata comunicata per la prima volta la nota secondo la quale il blocco era in arrivo, alle 17:00. Mentre il governo stava ancora rifiutando di commentare. SCMP in precedenza aveva affermato che il blocco avrebbe avuto un impatto su decine di migliaia di persone e avrebbe incluso parti di Sham Shui Po, ...

Quasi 100 persone sono state arrestate per la nuova legge, rischiando anche l'ergastolo, se condannate. a Cina ha accusato il parlamento Ue di «grave interferenza» nelle sue vicende interne a seguito ...

Wuhan, un anno dopo il lockdown e la Cina in allerta per il Capodanno lunare

L’allerme a Pechino e Shanghai, fino a Hong Kong in vista dei festeggiamenti del 12 febbraio. Previsti 1,6 miliardi di spostamenti ...

