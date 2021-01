GF Vip, Stefania Orlando a un passo dalla squalifica: “Non conta più niente…” (VIDEO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stefania Orlando in forte crisi al Grande Fratello Vip 5 La puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì sera si è rivelata particolarmente pesante per tutti gli inquilini della casa di Cinecittà. In particolar modo per Stefania Orlando che in tarda nottata è sbottata così: “Per me non conta più niente, me ne voglio andare”. Ebbene sì, la bionda conduttrice a un passo dalla squalifica dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La professionista capitolina dopo il live ha avuto un crollo nervoso a causa della forte delusione per le parole dell’ex marito Andrea Roncato e della figlia della nuova moglie. L’attore ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso ha confessato che il loro matrimonio è fallito a causa del tradimento della ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 22 gennaio 2021)in forte crisi al Grande Fratello Vip 5 La puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì sera si è rivelata particolarmente pesante per tutti gli inquilini della casa di Cinecittà. In particolar modo perche in tarda nottata è sbottata così: “Per me nonpiù niente, me ne voglio andare”. Ebbene sì, la bionda conduttrice a undal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La professionista capitolina dopo il live ha avuto un crollo nervoso a causa della forte delusione per le parole dell’ex marito Andrea Roncato e della figlia della nuova moglie. L’attore ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso ha confessato che il loro matrimonio è fallito a causa del tradimento della ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prossima VIP salva è... STEFANIA! #GFVIP - Malvy34087444 : RT @_Hikari_Yami_: STEFANIA ORLANDO, SI SVEGLIA ALLE 8 DI SERA DOPO UNA SBRONZA EPOCALE CON 2 BICCHIERI DI VINO (non posso dire che per me… - Francesco_sant1 : Stefania che esce e si vocifera di programmi in mediaset. Opinionista al isola e poi conduttrice o do un programma… - prelemii_orlemi : Votate anche qui G -