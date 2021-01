Freedom, nuova puntata in Sardegna: Alghero, Olmedo e Putifigari (Di venerdì 22 gennaio 2021) Freedom, le telecamere del programma di Roberto Giacobbo tornano sull’isola. Questa sera Alghero, Olmedo e Putifigari Screen YouTubeQuesta sera la terza puntata di Freedom di Roberto Giacomo ripercorrerà le bellezze della Sardegna sulle tracce lasciate dalla vecchi civiltà, le tradizioni e quello che resta ancora oggi. Stasera si potranno ammirare i colori estivi di quella terra ricca di storia. Le ripresa sono state effettuate prime dell’autunno e il servizio è diviso in due parti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> L’Eredità, incredibile Leonardo: Insinna sconvolto, “è la prima volta” Ad Alghero si potrà ammirare la Necropoli di Anghelu Ruju e l’area archeologica di Palmavera. Ad Olmedo, invece, i preziosi ... Leggi su ck12 (Di venerdì 22 gennaio 2021), le telecamere del programma di Roberto Giacobbo tornano sull’isola. Questa seraScreen YouTubeQuesta sera la terzadidi Roberto Giacomo ripercorrerà le bellezze dellasulle tracce lasciate dalla vecchi civiltà, le tradizioni e quello che resta ancora oggi. Stasera si potranno ammirare i colori estivi di quella terra ricca di storia. Le ripresa sono state effettuate prime dell’autunno e il servizio è diviso in due parti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> L’Eredità, incredibile Leonardo: Insinna sconvolto, “è la prima volta” Adsi potrà ammirare la Necropoli di Anghelu Ruju e l’area archeologica di Palmavera. Ad, invece, i preziosi ...

UgoBaroni : RT @sabrina__sf: Ai primi ‘raid’ missilistici #USA della ‘Nuova Era’ #Biden che avverranno ovviamente per ‘Peace Keeping’ o ‘Freedom Preser… - italianavera333 : RT @sabrina__sf: Ai primi ‘raid’ missilistici #USA della ‘Nuova Era’ #Biden che avverranno ovviamente per ‘Peace Keeping’ o ‘Freedom Preser… - ThaMath734 : RT @sabrina__sf: Ai primi ‘raid’ missilistici #USA della ‘Nuova Era’ #Biden che avverranno ovviamente per ‘Peace Keeping’ o ‘Freedom Preser… - frances82878348 : RT @sabrina__sf: Ai primi ‘raid’ missilistici #USA della ‘Nuova Era’ #Biden che avverranno ovviamente per ‘Peace Keeping’ o ‘Freedom Preser… - Cuoredifango : RT @sabrina__sf: Ai primi ‘raid’ missilistici #USA della ‘Nuova Era’ #Biden che avverranno ovviamente per ‘Peace Keeping’ o ‘Freedom Preser… -