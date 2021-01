Francesca Michielin | «Questa è la mia rinascita in punta di piedi | consapevole di vivere tempi difficili | sotto cattive stelle | ma con tanta voglia di musica»

Leggi su domanipress

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali il brano difeat. Vasco Brondi, collaborazione che si inserisce nel nuovo capitolo del progetto discografico FEAT, in uscita nella settimana di Sanremo 2021 per Sony Music. Un disco in continua evoluzione che cresce e si arricchisce per raccontare la bellezza dell’incontro, attraverso l’unione di artisti e amici di generi diversi, in un progetto collettivo anticipato dalle collaborazioni con Vasco Brondi e Fedez, quest’ultimo con cui salirà anche sul palco di Sanremo., scritto dacon Vasco Brondi e prodotto da Taketo Gohara, è un brano incastonato nel presente che parla di futuro, una storia d’amore che rappresenta una speranza, ...