Faq Dpcm: coppie, fidanzati lontani e genitori. Chi possiamo andare a trovare (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gennaio 20121 - Le Faq pubblicate sul sito del governo relative al nuovo Dpcm che contiene le restrizioni e le regole per fronteggiare la pandemia di Coronavirus in Italia valide fino al 5 ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gennaio 20121 - Le Faq pubblicate sul sito del governo relative al nuovoche contiene le restrizioni e le regole per fronteggiare la pandemia di Coronavirus in Italia valide fino al 5 ...

Elisa53274043 : @repubblica E dove starebbe scritto nelle faq del dpcm? Questa è solo la vostra interpretazione, non vi vergognate… - Elisa53274043 : @fanpage E dove starebbe scritto nelle faq del dpcm? Questa è solo la vostra interpretazione, non vi vergognate a c… - Luca_Zunino : Ecco le precisazioni dei tecnici di Palazzo Chigi sugli spostamenti fuori Regione: coppie e genitori lontani, spost… - abruzzoweb : ZONA ARANCIONE: SI’ A CIASPOLATE E PASSEGGIATE IN MONTAGNA, LE #FAQ DEL #Dpcm - TheItalianTimes : Si potrà svolgere attività sportiva in #zonarossa? E per le #secondecase fuori regione, come regolarsi? Ecco le ris… -