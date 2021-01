Eleonore Cavalli | «Dal lusso al meta-lusso | per un futuro più sostenibile»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Si fa un gran parlare di sostenibilità e tutte le aziende sono pressoché obbligate a fare i conti con questa nuova eco-sensibilità generale. Poi c’è chi ha osato un passo ulteriore, facendo della fabbricazione responsabile una vera linea guida, una strada verso cui andare, senza se e senza ma, anche a costo di mettere mano a tutti i propri prodotti. Esempio ne è Visionnaire, grande brand di design, che ha virato le sue proposte in nome di nuovi valori: «Ormai c’è una coscienza diversa, una maggiore consapevolezza, per cui, per esempio, abbiamo eliminato dalla produzione tutte le pelli degli animali di cui non si mangiano le carni. Nel lusso niente è scontato e niente è impossibile, per cui se prima c’erano pellicce di renna, di ermellino e visone, ora certo non le proponiamo più».