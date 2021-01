Crisi di Governo | Berlusconi scende in campo | vuole chiamarli uno ad uno

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Silvionon si arrende, approfitta delladelperre ine attivarsi in prima persona. Chiama tutti i dubbiosi.parla della, consigliando al leader… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Mov5Stelle : Il Governo ha avuto la fiducia sia alla Camera che al Senato nonostante la crisi incomprensibile generata da Matteo… - marcotravaglio : BALLE VAGANTI La crisi di governo, sventata o rinviata, ha lasciato nell’aria uno sciame di balle volanti che rimb… - LegaSalvini : IL TEMPO: 'CRISI DI GOVERNO, MATTARELLA CI LIBERI DALLA MAGGIORANZA DI CIAMPOLILLO' - mainormale_ : RT @Lymperatore: È un anno che sto a casa senza lavoro e nessuno mi dà un soldo tranne i miei genitori ma il nostro Parlamento è troppo occ… - CostanzaBattis1 : RT @FrancescoBechis: L'Italia è quel Paese stupendo in cui i giornalisti chiedono a un magistrato se 'non poteva attendere almeno la fine d… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Governo

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni da parte di esponenti della maggioranza, sia M5S che Pd, che ancora stamattina esaltano senza imbarazzo la pesca a strascico in Parlamento cristallizzano ...Tregua dopo la battaglia, ma naturalmente tregua armata, perché tutti si preparano per la prossima. Il governo rimane in carica per quanto traballante ed il premier è impegnato a cercare di contenere ...