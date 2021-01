Coronavirus, Rt in lieve calo ma epidemia resta in fase delicata (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana dall’11 al 17 gennaio “si osserva una lieve diminuzione della incidenza nel Paese. Sebbene questa settimana il dato di incidenza settimanale non sia pienamente confrontabile con la settimana scorsa, si evidenzia una diminuzione dell’incidenza, nonostante siano stati inclusi casi diagnosticati con solo test rapido antigenico. Nel periodo 30 dicembre 2020 – 12 gennaio 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97, in diminuzione dopo cinque settimane di crescita”. E’ quanto si legge nel Report settimanale delle regioni a cura della Cabina di Regia. “In molte Regioni c’è un rischio moderato/alto. L’epidemia resta in una fase delicata e un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana dall’11 al 17 gennaio “si osserva unadiminuzione della incidenza nel Paese. Sebbene questa settimana il dato di incidenza settimanale non sia pienamente confrontabile con la settimana scorsa, si evidenzia una diminuzione dell’incidenza, nonostante siano stati inclusi casi diagnosticati con solo test rapido antigenico. Nel periodo 30 dicembre 2020 – 12 gennaio 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97, in diminuzione dopo cinque settimane di crescita”. E’ quanto si legge nel Report settimanale delle regioni a cura della Cabina di Regia. “In molte Regioni c’è un rischio moderato/alto. L’in unae un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute ...

