Conte parlava e la metà dei senatori giocava al cellulare

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La crisi di governo si apre nel peggiore degli scenari possibili immaginabili di questi ultimi vent’anni. Purtroppo o per fortuna, la politica torna a essere centrale nella vita di ogni cittadino, non è più tempo di contrattazioni al buio, di compravendita di ruoli e di incarichi, stiamo vivendo uno dei momenti più critici della storia del nostro Paese. L’Italia deve dimostrare ora e subito di essere all’altezza di una sfida di caratura epocale, non è retorica, è puro realismo. Realismo che non risiede nelle opportune e dovute sedi, questa crisi immotivata e chiaramente causata da invidie e fame di potere, oltre ad aver scombussolato internamente i partiti, ha contribuito a flagellare la nostra immagine sul piano geopolitico internazionale, in particolare agli occhi dell’Europa. Difatti come suggerito anche dal presidente del Consiglio, non si comprende come si ...