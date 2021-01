Conte: “Derby col Milan? La priorità è il campionato e la partita con l’Udinese” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Udinese. Che partita ci dobbiamo aspettare a Udine? “Non bisognerebbe mai affrontare con superficialità nessuna squadra in Serie A, specialmente squadre fisiche e con un’identità come l’Udinese. Hanno giocatori forti in ripartenza e di qualità, abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi. Sarà un match duro sotto tutti i punti di vista, possono creare pericoli a chiunque”. Contro la Juve è stata una partita perfetta? “Inevitabile che quando batti squadre forti come la Juventus, abituata ad essere molto forte in Serie A, serve una partita ottima e senza errori. Noi siamo stati bravi a sfruttare i loro punti deboli e a non commettere troppe sbavature. Abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellacontro. Checi dobbiamo aspettare a Udine? “Non bisognerebbe mai affrontare con superficialità nessuna squadra in Serie A, specialmente squadre fisiche e con un’identità come. Hanno giocatori forti in ripartenza e di qualità, abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi. Sarà un match duro sotto tutti i punti di vista, possono creare pericoli a chiunque”. Contro la Juve è stata unaperfetta? “Inevitabile che quando batti squadre forti come la Juventus, abituata ad essere molto forte in Serie A, serve unaottima e senza errori. Noi siamo stati bravi a sfruttare i loro punti deboli e a non commettere troppe sbavature. Abbiamo ...

TOSADORIDANIELA : RT @napolista: #Conte: “Derby col Milan? La priorità è il campionato e la partita con l’Udinese” In conferenza stampa: “L’Inter deve sempre… - M_Palmi98 : RT @BandieraInter: ???Le parole di #Conte prima di #UdineseInter: 'Il campionato ha la priorità. Ai miei calciatori non vendo fumo' https://… - eia58 : RT @fcin1908it: Conte: 'Turnover per il derby di Coppa Italia? I ragionamenti devono essere fatti solo per l'Udinese. Il campionato dà 2 po… - Simplyciccio : RT @marifcinter: Conte: 'Turnover per il derby di Coppa Italia? I ragionamenti devono essere fatti solo per l'Udinese. Il campionato dà 2 p… - napolista : #Conte: “Derby col Milan? La priorità è il campionato e la partita con l’Udinese” In conferenza stampa: “L’Inter de… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Derby Biden versus Conte: la festa americana e il derby parlamentare all'italiana LaC news24 Conte: «Inter, non accontentiamoci del quotidiano! Ai giocatori non mento»

Udinese-Inter sarà importante come il derby di Coppa Italia martedì: Conte sta facendo qualche ragionamento di formazione oppure avere avuto una settimana libera porterà a una conferma in blocco? I ...

Verso Udinese-Inter, ecco l'intenzione di Conte. Sanchez ok. E nel derby di Coppa...

Le possibili scelte del tecnico in vista della trasferta di Udine e del derby in Coppa Italia. Nessun problema, a Udine ci sarà pure Alexis Sanchez. Il cileno, che contro la Juve aveva accusato nel fi ...

Udinese-Inter sarà importante come il derby di Coppa Italia martedì: Conte sta facendo qualche ragionamento di formazione oppure avere avuto una settimana libera porterà a una conferma in blocco? I ...Le possibili scelte del tecnico in vista della trasferta di Udine e del derby in Coppa Italia. Nessun problema, a Udine ci sarà pure Alexis Sanchez. Il cileno, che contro la Juve aveva accusato nel fi ...