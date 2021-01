Campania, anche le superiori tornano in classe: il Tar “boccia” ancora De Luca (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nuova vittoria per i “No Dad”. Il Tar Campania accoglie anche il ricorso contro l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che sospende le lezioni didattiche in presenza per gli studenti delle superiori. A febbraio anche loro torneranno in classe. Campania, il Tar boccia di nuovo De Luca: studenti delle superori tornano in classe a febbraio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nuova vittoria per i “No Dad”. Il Taraccoglieil ricorso contro l’ordinanza del governatore Vincenzo Deche sospende le lezioni didattiche in presenza per gli studenti delle. A febbraioloro torneranno in, il Tardi nuovo De: studenti delle superoriina febbraio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

lisadagliocchib : RT @lightmoon972: Ed anche in questo caso i #colori e gli #odori sono quelli classici e semplici del passato #zonaarancione #allertagialla… - robertomusus77 : Una delle piú belle novità che potete ascoltare su rpz... Poi ci siamo anche sandro e roby... Che siamo noi . @ RPZ… - NicolaCavalier2 : Buongiorno @vitalbaa, ho letto decreto Presidente TAR Campania su ordinanza regionale che impone DAD anche per prim… - nrea_75 : RT @EricssonItalia: Oggi si è insediato il Comitato Tecnico Scientifico del Campania Digital Innovation Hub. Tra i membri anche Alessandro… - wallsxanne : domandina per quellx della Campania ma anche voi avete avuto un periodo geolier, Nicola siciliano, rocco hunt, gius… -