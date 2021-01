Addio a Mira Furlan, la scienziata Danielle Rousseau in Lost. Combatteva da tempo con un male (Di venerdì 22 gennaio 2021) Se n’è andata dopo una lunga malattia Mira Furlan, attrice croata che tutti ricordano principalmente nel ruolo di Danielle Rousseau in “Lost”. L’artista è venuta a mancare all’età di 65 anni dopo aver combattuto per molto tempo con un male. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata tramite il suo profilo Twitter. Sebbene la Furlan abbia recitato in diversi film, le sue interpretazioni più famose sono quelle in due serie TV, vale a dire “Babylon 5” dal 1994 al 1998 (con regista suo marito, Goran Gajic) e soprattutto “Lost”. In molti ricordano il personaggio di Danielle Rousseau, la scienziata che in un primo momento suscita dubbi e timori e solo successivamente ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Se n’è andata dopo una lunga malattia, attrice croata che tutti ricordano principalmente nel ruolo diin “”. L’artista è venuta a mancare all’età di 65 anni dopo aver combattuto per moltocon un. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata tramite il suo profilo Twitter. Sebbene laabbia recitato in diversi film, le sue interpretazioni più famose sono quelle in due serie TV, vale a dire “Babylon 5” dal 1994 al 1998 (con regista suo marito, Goran Gajic) e soprattutto “”. In molti ricordano il personaggio di, lache in un primo momento suscita dubbi e timori e solo successivamente ...

