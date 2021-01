Vaccini, caos totale. 80enni in stand by, seconde dosi a rischio e la causa contro Pfizer non c’è (Di giovedì 21 gennaio 2021) caos nelle forniture di vaccino contro Covid-19: seconda dose a rischio. E’ l’allerta della Fondazione Gimbe, che fa il punto sulle vaccinazioni nel report di monitoraggio settimanale. Al 20 gennaio, rileva Gimbe, c’è stata la consegna alle Regioni di 1.558.635 dosi, di cui 1.250.903 già somministrate (80,3%), con inevitabile rallentamento negli ultimi giorni. Tuttavia, solo 9.160 persone hanno completato il ciclo vaccinale, mentre 13.534 persone avrebbero già dovuto ricevere la seconda dose. L’allarme della Fondazione Gimbe: è caos sui Vaccini “Tenendo conto dei possibili ritardi di consegna, anche comunicati last minute come nel caso di Pfizer – sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – è fondamentale che in questa fase le Regioni accantonino ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021)nelle forniture di vaccinoCovid-19: seconda dose a. E’ l’allerta della Fondazione Gimbe, che fa il punto sulle vaccinazioni nel report di monitoraggio settimanale. Al 20 gennaio, rileva Gimbe, c’è stata la consegna alle Regioni di 1.558.635, di cui 1.250.903 già somministrate (80,3%), con inevitabile rallentamento negli ultimi giorni. Tuttavia, solo 9.160 persone hanno completato il ciclo vaccinale, mentre 13.534 persone avrebbero già dovuto ricevere la seconda dose. L’allarme della Fondazione Gimbe: èsui“Tenendo conto dei possibili ritardi di consegna, anche comunicati last minute come nel caso di– sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – è fondamentale che in questa fase le Regioni accantonino ...

