S?krat?s | il difensore che piace alla Lazio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 gennaio 2021) AAAcercasi per la. I biancocelesti sono in emergenza assoluta per quanto riguarda la zona difensiva. È di ieri, mercoledì 20 gennaio, la notizia che Luiz Felipe si opereràcaviglia per risolvere un problema che si trascinava ormai da diverso tempo. Inzaghi non potrà quindi fare affidamento sul brasiliano per i prossimi mesi. Tare guarda al mercato degli svincolati. Nel suo mirino ora c’è S?krat?s. Luiz Felipe rischia di terminare la stagione S?krat?s, potrebbe vestire la maglia della? S?krat?s Papastathopoulos è ungreco, al momento svincolato, classe 1988 che ha indossato la maglia di diverse squadre italiane come Genoa e Milan ma anche di club europei. L’ex Borussia Dortmund e Arsenal potrebbe fare al caso dellache cerca un ...