Sempre ubriaco perseguita e minaccia ex moglie: arrestato 48enne (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri e del XV Distretto Ponte Milvio, diretto da Luigi Mangino, ad arrestare un 48enne austriaco che si trovava a Roma in visita alle 2 figlie avute dalla ex moglie. La donna, spaventata dalle pesanti minacce di morte dell’uomo, ha chiamato il 112NUE e, gli agenti, intervenuti sul posto, hanno trovato l’uomo con un bastone appuntito in mano che stava danneggiando la porta d’ingresso del condominio dell’ex moglie con l’intenzione di entrare in casa. La vittima, ha raccontato agli agenti che l’uomo da giorni la costringeva ad una situazione vessatoria continua con ripetute aggressioni verbali, visite costanti e violente sotto la sua abitazione, Sempre ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti. Il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri e del XV Distretto Ponte Milvio, diretto da Luigi Mangino, ad arrestare unaustriaco che si trovava a Roma in visita alle 2 figlie avute dalla ex. La donna, spaventata dalle pesanti minacce di morte dell’uomo, ha chiamato il 112NUE e, gli agenti, intervenuti sul posto, hanno trovato l’uomo con un bastone appuntito in mano che stava danneggiando la porta d’ingresso del condominio dell’excon l’intenzione di entrare in casa. La vittima, ha raccontato agli agenti che l’uomo da giorni la costringeva ad una situazione vessatoria continua con ripetute aggressioni verbali, visite costanti e violente sotto la sua abitazione,e sotto l’effetto di stupefacenti. Il ...

