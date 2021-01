Scuola, maturità 2021: solo maxi-orale, Invalsi e alternanza non obbligatori (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non ci sarà, tuttavia, un'ammissione generalizzata, come un anno fa: sarà condizionata al buon andamento del percorso scolastico Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non ci sarà, tuttavia, un'ammissione generalizzata, come un anno fa: sarà condizionata al buon andamento del percorso scolastico

repubblica : Nuova Maturità, solo maxi orale e quest’anno si può bocciare - Danielachi19 : RT @AlvisePedrotti: Scusate, perché io gli esami universitari li faccio tosti as usual (com’è giusto che sia) e gli studenti delle superior… - SanremoAncheNoi : RT @artnewsit: #Scuola, la #maturita2021 prende forma. #Azzolina: 'sarà un esame serio e non light' - artnewsit : #Scuola, la #maturita2021 prende forma. #Azzolina: 'sarà un esame serio e non light' - LatinascaloOrg : Non ci sarà, tuttavia, un'ammissione generalizzata, come un anno fa: sarà condizionata al buon andamento del percor… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola maturità Scuola, pre-iscrizioni a ostacoli per le superiori. Stop ai test e «tutto esaurito» in aula Corriere della Sera