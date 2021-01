Sci alpino, Federica Brignone: “Mi sono messa addosso troppa pressione. Fisicamente sto benissimo” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ultima giornata della Coppa del Mondo di sci alpino dedicata alle prove cronometrate della discesa quella di oggi, giovedì 21 gennaio: a Crans Montana, in Svizzera, spazio alle donne, con Federica Brignone che ha chiuso al nono posto in 1’31?15, a 1?23 dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha fatto segnare il miglior crono. Più indietro un’altra azzurra, Elena Curtoni, 17ma in 1’31?96, a 2?04. Così Federica Brignone al sito della FISI: “sono qui per cercare di esprimermi come sono capace, cosa che in questo mese non mi è riuscita tanto bene. Io pretendo sempre molto da me stessa, probabilmente mi sono messa addosso un po’ di pressione nelle ultime settimane, che mi ha portato a sbagliare di più e a ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ultima giornata della Coppa del Mondo di scidedicata alle prove cronometrate della discesa quella di oggi, giovedì 21 gennaio: a Crans Montana, in Svizzera, spazio alle donne, conche ha chiuso al nono posto in 1’31?15, a 1?23 dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha fatto segnare il miglior crono. Più indietro un’altra azzurra, Elena Curtoni, 17ma in 1’31?96, a 2?04. Cosìal sito della FISI: “qui per cercare di esprimermi comecapace, cosa che in questo mese non mi è riuscita tanto bene. Io pretendo sempre molto da me stessa, probabilmente miun po’ dinelle ultime settimane, che mi ha portato a sbagliare di più e a ...

