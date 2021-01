Sampdoria e Ekdal ancora insieme: rinnovo fino al 2022 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Continua la "storia d'amore" tra la Sampdoria e Albin Ekdal. Il calciatore svedese ha rinnovato il proprio contratto con la società blucerchiata. L'annuncio è arrivato in queste ore attraverso una nota pubblicata sul sito del club e sui canali anche social."Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albin Ekdal. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 84 presenze e due reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2022", questo quanto si legge nel comunicato ufficiale del club blucerchiato.caption id="attachment 983561" align="alignnone" width="738" Ekdal (getty ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) Continua la "storia d'amore" tra lae Albin. Il calciatore svedese ha rinnovato il proprio contratto con la società blucerchiata. L'annuncio è arrivato in queste ore attraverso una nota pubblicata sul sito del club e sui canali anche social."Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.comunicano di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albin. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 84 presenze e due reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiatoal 30 giugno", questo quanto si legge nel comunicato ufficiale del club blucerchiato.caption id="attachment 983561" align="alignnone" width="738"(getty ...

ItaSportPress : Sampdoria e Ekdal ancora insieme: rinnovo fino al 2022 - - sportli26181512 : #Sampdoria, confermato Ekdal: rinnovo al 2022: Lo svedese è alla terza stagione in blucerchiato… - therealww7 : RT @sampdoria: ?? #Ekdal: «Legato per sempre a #Genova e alla #Sampdoria» ?? - it_samp : #Video - #Ekdal: 'Legato per sempre a Genova e alla #Sampdoria'. - sampdoria : ?? #Ekdal: «Legato per sempre a #Genova e alla #Sampdoria» ?? -