Ridotta in schiavitù, donna costretta a dormire in cantina e a chiedere l'elemosina (Di giovedì 21 gennaio 2021) La sera del 19 gennaio, tornato a casa ubriaco, un uomo di Chieri ha aggredito in maniera atroce la moglie mentre era in preda all'alcol. Non si è trattato a quanto pare del primo di questi episodi che, infatti, la donna di 50 anni sarebbe stata costretta a subire per anni. Spaventata e minacciata di morte, la donna è riuscita a scappare e a chiedere aiuto ai vicini. Le autorità, a cui successivamente la vittima ha raccontato i due anni d'inferno con il marito, sono intervenute subito e l'aggressore è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Due anni di schiavitù L'aveva ormai Ridotta in schiavitù: questo è quello che pare emergere dalle prime indagini sulla vicenda avvenuta a Chieri, a pochi chilometri da Torino. Il marito, 56enne residente nella ...

