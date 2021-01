Rally Montecarlo 2021 | Ott Tanak il migliore della prima giornata | Sébastien Ogier 5° deve inseguire

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’estone Ottha iniziato neldei modi l’edizionedeldiprova del Mondiale. Il pilotaHyundai, infatti, si è imposto nelle prime due speciali che si sono tenute quest’oggi. Cancellato lo shakedown di Gap per evitare assembramenti da parte del pubblico, le prime due stage sono andate in scena nei dipartimenti delle Alte Alpi e dell’Isère: la SS1 Saint-Disdier / Corps di 20,58 km e la SS2 Saint-Maurice / Saint-Bonnet di 20,84. Originariamente le speciali avrebbero dovuto tenersi in notturna, ma si è scelto di girare nel pomeriggio per agevolare poi gli spostamenti dei concorrenti, tenuto conto del coprifuoco sul territorio nazionale francese (ore 18.00). Grazie a queste due prove vinte, il campione del mondo 2019 è ...