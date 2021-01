Ragazzine scappano di casa: “Siamo stufe del lockdown, addio” (Di giovedì 21 gennaio 2021) La zona rossa le opprime, due Ragazzine scappano di casa a 14 anni e lasciano dei messaggi crudi alle rispettive famiglie. Va a finire così. Due Ragazzine scappano di casa a Como. La loro assenza preoccupa le rispettive famiglie, che si sono accorte in momenti diversi della fuga delle due. Per fortuna la vicenda è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 21 gennaio 2021) La zona rossa le opprime, duedia 14 anni e lasciano dei messaggi crudi alle rispettive famiglie. Va a finire così. Duedia Como. La loro assenza preoccupa le rispettive famiglie, che si sono accorte in momenti diversi della fuga delle due. Per fortuna la vicenda è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

il_dipendente : RT @qn_lanazione: 'Siamo stressate dalla scuola', tredicenni scappano da Firenze in Svizzera - Ettore572 : RT @qn_lanazione: 'Siamo stressate dalla scuola', tredicenni scappano da Firenze in Svizzera - AnsaToscana : Non vanno a scuola e scappano in Svizzera, 13enni ritrovate. Due ragazzine scomparse ieri mattina da Firenze #ANSA - qn_lanazione : 'Siamo stressate dalla scuola', tredicenni scappano da Firenze in Svizzera -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzine scappano “Basta lockdown, voglio vivere”: due ragazze di 14 anni scappano da casa in provincia di Como Fanpage.it Como, due amiche scappano di casa a 14 anni: «Siamo stanche del lockdown, vogliamo vivere»

«Basta lockdown», e scappano di casa a 14 anni. Due ragazze, amiche e compagne di scuola, esasperate per la 'zona rossa' in Lombardia sono andate via da casa ma la loro ...

Como, ragazzine stanche del lockdown scappano di casa: “Vogliamo vivere”

Stanche del lockdown decidono di scappare di casa e lasciano un messaggio ai loro genitori: “Mi sono stancata di non poter vedere i miei amici, me ne vado”. La fuga delle due ...

«Basta lockdown», e scappano di casa a 14 anni. Due ragazze, amiche e compagne di scuola, esasperate per la 'zona rossa' in Lombardia sono andate via da casa ma la loro ...Stanche del lockdown decidono di scappare di casa e lasciano un messaggio ai loro genitori: “Mi sono stancata di non poter vedere i miei amici, me ne vado”. La fuga delle due ...