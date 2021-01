Più casi covid fra bimbi in seconda ondata/ Campana “Per loro patologia non grave” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Durante la seconda ondata si sono ammalati più bambini di covid rispetto alla prima, ma il pediatra Campana fa chiarezza: “patologia non grave per i più piccoli” Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 21 gennaio 2021) Durante lasi sono ammalati più bambini dirispetto alla prima, ma il pediatrafa chiarezza: “nonper i più piccoli”

