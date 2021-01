Meena Harris | chi è la nipote del cuore di Kamala Harris

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Per le donne di casa Harris, il cambiamento sociale e l’emancipazione femminile è un affare di famiglia. Tutto è iniziato con Shyamala Gopalan Harris, importante ricercatrice sul cancro al seno, attivista per i diritti civili e madre single di due bambine, Kamala e Maya. E oggi quelle bambine sono cresciute: una è vicepresidente degli Stati Uniti, la prima donna a ricoprire tale carica; mentre sua sorella minore, Maya, è un avvocato per i diritti civili e sostenitrice delle politiche pubbliche.