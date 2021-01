Mandzukic si presenta: “Felice di essere al Milan. Mi stavo preparando per questa sfida” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mario Mandzukic dalla sala conferenze di Milanello si è presentato ai nuovi tifosi rossoneri: “Sono molto Felice di essere qui in un grande club come il Milan, mi stavo preparando per questa opportunità. C’è una bellissima atmosfera qui a Milanello, con il gruppo, con il Mister. Hanno fatto un ottimo lavoro e sono primi in classifica. Voglio farmi trovare pronto e dare il meglio possibile. E’ una squadra giovane, ho visto il Milan nelle ultime gare, sono tutti molto combattivi e hanno un grande spirito di squadra”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mariodalla sala conferenze diello si èto ai nuovi tifosi rossoneri: “Sono moltodiqui in un grande club come il, miperopportunità. C’è una bellissima atmosfera qui aello, con il gruppo, con il Mister. Hanno fatto un ottimo lavoro e sono primi in classifica. Voglio farmi trovare pronto e dare il meglio possibile. E’ una squadra giovane, ho visto ilnelle ultime gare, sono tutti molto combattivi e hanno un grande spirito di squadra”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

