Lutto per Anna Safroncik | il messaggio dell’attrice

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Terribileperche ha appena rivelato sui social con un dolcedella morte della nonna. Undifficile e triste da affrontare che lei condivide con i fan che non le fanno mancare il proprio appoggio e sostegno in queste ore. Morta la nonna diha perso la nonna. L’attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram un post in cui dedica qualche dolce parola alla sua “babushka”, come la definisce negli hashtag del post. “Buon viaggio mia adorata nonna. È un dolore immenso perderti“, scrive esprimendo un po’ del dolore che prova. “Vivrai per sempre dentro i nostri cuori“, conclude dolcemente lasciando spazio al dolce scatto che le ritrae insieme, dolci e sorridenti. Una foto ...