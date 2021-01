La FIFA minaccia Agnelli: “Chi partecipa alla Superlega è tagliato fuori dal calcio” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dura presa di posizione del massimo organismo mondiale contro la nascita di una Superlega europea La FIFA, con le sei confederazioni continentali, va all’attacco della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dura presa di posizione del massimo organismo mondiale contro la nascita di unaeuropea La, con le sei confederazioni continentali, va all’attacco della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttonapoli : Agnelli lavora alla SuperLega, ma la FIFA minaccia: 'Chi la gioca è fuori dal calcio!' - F1N1no : Eh ma non aveva detto Infantino che nessuno stava pensando alla Superlega? La fifa come la Uefa non si rendono cont… - infoitsport : Superlega, la minaccia di Fifa e Uefa a club e giocatori. “Ribadiamo con forza che…” - Sparisci_capra : Uh caspita che paura la #FIFA... Minaccia i partecipa ti della eventuale #superlega di nn partecipare a cosa... Ai… - The_Cleaver : @GiuSette7 La FIFA minaccia che i giocatori non andranno in nazionale, ma poi in nazionale chi ci andrà? Cioè in un… -