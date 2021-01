Juve 2-0 Napoli, Gattuso: “Complimenti ai ragazzi. Insigne non deve avere nessun rammarico” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Al termine della partita di Supercoppa contro la Juventus, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha fatto i Complimenti ai calciatori per la prestazione offerta: “Voglio fare i Complimenti ai miei ragazzi e ringraziarli per la prestazione. La squadra si è espressa con carattere e non posso rimproverare nulla sotto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Al termine della partita di Supercoppa contro lantus, l’allenatore del, Rino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha fatto iai calciatori per la prestazione offerta: “Voglio fare iai mieie ringraziarli per la prestazione. La squadra si è espressa con carattere e non posso rimproverare nulla sotto L'articolo

juventusfc : 78' | Calcio di rigore per il Napoli: INSIGNE CALCIA FUORI! La Juve resta avanti!! #JuveNapoli [1-0] #PS5Supercup - GoalItalia : L''accoglienza' dei tifosi del Napoli al pullman della Juve ??? #JuveNapoli #Supercoppa - juventusfc : ?? È cominciata #JuveNapoli! Scendiamo in campo tutti insieme. CON UN SOLO OBIETTIVO. #FinoAllaFine ?? LIVE MATC… - BiagiomF : RT @gloriapoch72: La prossima Juve Napoli i nostri ragazzi dovranno ripetere come un mantra 'Chi si met paur non se coc con è femm Bell' #B… - KillerJoe67 : RT @ilciccio67: Comunque, Varriale twitta solo quando vince il Napoli o perde la Juve. Servizio pubblico. -