In Cibum Lab, premi ai giovani innovatori. Candidature aperte fino al 30 gennaio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ultimi giorni giorni per partecipare alla call “Io Ci Credo”, il progetto promosso da In Cibum Lab a sostegno dei giovani innovatori impegnati nel food e nel foodtech. Dopo l’edizione di esordio, che ha registrato oltre 300 manifestazioni di interesse e 5 progetti finanziati, il primo hub nazionale dedicato esclusivamente a startup legate al mondo del cibo rinnova il proprio impegno con una call che prevede la possibilità di finanziare sia progetti in fase di costituzione sia imprese già operative ma bisognose di strumenti di accelerazione. Tra le novità si segnala quest’anno la partnership con Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Il percorso di accelerazione prenderà avvio nel marzo 2021 e ospiterà le startup selezionate da un team di esperti del settore presso l’avveniristica struttura di 4.000 metri quadrati a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ultimi giorni giorni per partecipare alla call “Io Ci Credo”, il progetto promosso da InLab a sostegno deiimpegnati nel food e nel foodtech. Dopo l’edizione di esordio, che ha registrato oltre 300 manifestazioni di interesse e 5 progetti finanziati, il primo hub nazionale dedicato esclusivamente a startup legate al mondo del cibo rinnova il proprio impegno con una call che prevede la possibilità di finanziare sia progetti in fase di costituzione sia imprese già operative ma bisognose di strumenti di accelerazione. Tra le novità si segnala quest’anno la partnership con Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Il percorso di accelerazione prenderà avvio nel marzo 2021 e ospiterà le startup selezionate da un team di esperti del settore presso l’avveniristica struttura di 4.000 metri quadrati a ...

RobRe62 : RT @agrifood_tech: #Food e #startup: la seconda call In Cibum Lab per modelli imprenditoriali innovativi - startzai : RT @agrifood_tech: #Food e #startup: la seconda call In Cibum Lab per modelli imprenditoriali innovativi - EconomyUp : RT @agrifood_tech: #Food e #startup: la seconda call In Cibum Lab per modelli imprenditoriali innovativi - agrifood_tech : #Food e #startup: la seconda call In Cibum Lab per modelli imprenditoriali innovativi - Andrea__Corti : Food e Startup: la seconda call In Cibum Lab per modelli imprenditoriali innovativi -

Ultime Notizie dalla rete : Cibum Lab In Cibum Lab, premi ai giovani innovatori. Candidature aperte fino al 30 gennaio Il Denaro In Cibum Lab, premi ai giovani innovatori. Candidature aperte fino al 30 gennaio

Ultimi giorni giorni per partecipare alla call “Io Ci Credo”, il progetto promosso da In Cibum Lab a sostegno dei giovani innovatori impegnati nel food e nel foodtech. Dopo l’edizione di esordio, che ...

Foodtech, innovatori cercasi: al via la call di In Cibum Lab

Parte la 2° edizione di “Io Ci Credo”, il progetto dedicato alle start up. Tra i partner Intesa Sanpaolo, Electrolux e Illycaffè ...

Ultimi giorni giorni per partecipare alla call “Io Ci Credo”, il progetto promosso da In Cibum Lab a sostegno dei giovani innovatori impegnati nel food e nel foodtech. Dopo l’edizione di esordio, che ...Parte la 2° edizione di “Io Ci Credo”, il progetto dedicato alle start up. Tra i partner Intesa Sanpaolo, Electrolux e Illycaffè ...