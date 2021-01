**Governo: Renzi tende mano ‘pronti a confronto’, continua pressing su gruppi Iv** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Siamo ancora in tempo per fermarsi, il mio appello è: anziché fare il compro, baratto e vendo di singoli parlamentari, tornate alla politica”. Nella giornata in cui sembra complicarsi la strada dell’allargamento della maggioranza, Matteo Renzi si rivolge così al premier Conte e agli ex (?) alleati. “Il mio personale suggerimento al presidente del Consiglio e tutti gli altri è: smettiamola di fare le polemiche che stanno facendo in queste ore. Se volete confrontarvi nelle sedi istituzionali noi vi abbiamo scritto, vi abbiamo fatto le proposte, ci siamo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Siamo ancora in tempo per fermarsi, il mio appello è: anziché fare il compro, baratto e vendo di singoli parlamentari, tornate alla politica”. Nella giornata in cui sembra complicarsi la strada dell’allargamento della maggioranza, Matteosi rivolge così al premier Conte e agli ex (?) alleati. “Il mio personale suggerimento al presidente del Consiglio e tutti gli altri è: smettiamola di fare le polemiche che stanno facendo in queste ore. Se volete confrontarvi nelle sedi istituzionali noi vi abbiamo scritto, vi abbiamo fatto le proposte, ci siamo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

