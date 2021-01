Gianluca Tornese | dove lo abbiamo già visto?

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La Pupa e il Secchione quest’anno avrà tantissimi ospiti, tra cui. Ma vediamo chi è elogiàFonte webnasce in provincia di Napoli, precisamente a Quarto, l’11 marzo del 1992. Un bellissimo ragazzo, con un fisico da far invidia ad una scultura, possiede molti tatuaggi, tra scritte, animali e la scritta “scelgo me” che spicca sul suo pettorale. Fin da piccolo coltiva la passione per il calcio e i componenti della famiglia sono tre oltre lui: sua madre Antonella e due cani ai qualiè molto legato. Parla molto bene la lingua spagnola e ama viaggiare. Il suo profilo Instagram è @ed è privato. Ha più di 80mila followers e ...

nelnomedeltrash : Piangendo per Gianluca tornese isola di Pasqua fra i pupi de #lapupaeilsecchione - gossipblogit : Gianluca Tornese: chi è, età, lavoro, Instagram, La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 - fainformazione : Gianluca Tornese biografia: chi è, età, altezza, peso, tatuaggi, fidanzata, Instagram e vita privata Gianluca Torn… - fainfocultura : Gianluca Tornese biografia: chi è, età, altezza, peso, tatuaggi, fidanzata, Instagram e vita privata Gianluca Torn… - gossipblogit : Gianluca Tornese: chi è il concorrente de La Pupa e Il Secchione e viceversa -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Tornese

Tv Fanpage

Insomma non si tratta di persone che non abbiamo mai visto prima in tv, anzi! Dalla trasmissione di Maria De Filippi arriva pure l’ex corteggiatore Gianluca Tornese. Per quanto riguarda le ragazze, ...La Pupa e il Secchione quest'anno avrà tantissimi ospiti, tra cui Gianluca Tornese. Ma vediamo chi è e dove lo abbiamo già visto ...