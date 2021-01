Finalmente ufficiale | Milik all’Olympique Marsiglia!

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tutto confermato. Come riportato in esclusiva dal 31 dicembre e raccontato passo dopo passo la trattativa, ora è anche. Arkadiusè un nuovo giocatore del Marsiglia. A comunicarlo il Napoli sul suo profilo twitter: "La SSCN comunica che il calciatore Arkadiuszè stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto,de Marseille". La SSCN comunica che il calciatore Arkadiuszè stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto,de Marseille. pic.twitter.com/z0KyLwZcHt — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 21, 2021