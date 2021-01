Energia, Codacons ad Arera: con mercato libero giungla di fornitori, serve albo venditori “virtuosi” (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il passaggio dal mercato tutelato dell’Energia a quello libero, scattato lo scorso 1 gennaio per imprese e microimprese, e che coinvolgerà tutte le famiglie italiane a partire dall’1 gennaio 2022, è stato accompagnato dall’invasione sul mercato di una vera e propria giungla di fornitori, che si stanno dando battaglia per conquistare clienti, con condotte non sempre trasparenti e corrette. Lo denuncia oggi il Codacons, che ha presentato in tal senso una formale diffida ad Arera. “Da mesi oramai si sono affacciati sul mercato dell’Energia operatori, anche piccoli, che bersagliano consumatori e imprese con offerte e promozioni le quali nascondono spesso trappole e una non reale convenienza rispetto al ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il passaggio daltutelato dell’a quello, scattato lo scorso 1 gennaio per imprese e microimprese, e che coinvolgerà tutte le famiglie italiane a partire dall’1 gennaio 2022, è stato accompagnato dall’invasione suldi una vera e propriadi, che si stanno dando battaglia per conquistare clienti, con condotte non sempre trasparenti e corrette. Lo denuncia oggi il, che ha presentato in tal senso una formale diffida ad. “Da mesi oramai si sono affacciati suldell’operatori, anche piccoli, che bersagliano consumatori e imprese con offerte e promozioni le quali nascondono spesso trappole e una non reale convenienza rispetto al ...

Eni multata dall'Antitrust per 12,5 milioni

L'Antitrust multa Eni per 12,5 milioni di euro. Non è la prima volta che le società elettriche sono nell'occhio del ciclone.

