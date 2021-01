Elkann fa sul serio: "Con lei voglio una famiglia" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lapo Elkann ha rivelato di aver donato un anello di fidanzamento molto speciale alla sua compagna, Joana Lemos. Lapo Elkann, l’anello di fidanzamento a Joana Lemos: i dettagli su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lapoha rivelato di aver donato un anello di fidanzamento molto speciale alla sua compagna, Joana Lemos. Lapo, l’anello di fidanzamento a Joana Lemos: i dettagli su Notizie.it.

MaxRibaudo : RT @LuisitoSilvio: @spighissimo Agli Elkann serve un nuovo governo. Che non rompa i coglioni e che spari minchiate neoliberiste sul valore… - spighissimo : RT @LuisitoSilvio: @spighissimo Agli Elkann serve un nuovo governo. Che non rompa i coglioni e che spari minchiate neoliberiste sul valore… - LuisitoSilvio : @spighissimo Agli Elkann serve un nuovo governo. Che non rompa i coglioni e che spari minchiate neoliberiste sul va… - SorMarchese78 : #stellantis: I veri rapporti di forza Fca-Psa e l’impatto di Stellantis sul sistema Italia. #sole24ore. #elkann si… - mattiamaestri46 : RT @GiulyDuchessa: Mara non parla mai a caso. E Elkann ultimamente è molto più presente. Sul Ceo fonti dissero “Occorrerà il tempo opportun… -